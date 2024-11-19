Bu sergi, Türk-Macar dostluğunu anlatacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti-Macaristan ezeli ve ebedi kardeşliğini anlatmak amacıyla Macar Milli Arşivi’nden 19 eseri, ‘Misafirperver Bir Devlet’ Sergisi ile sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde düzenlenecek anlamlı serginin açılış töreni, 20 Kasım Çarşamba günü saat 12.30’da gerçekleştirilecek.

Bünyesindeki kuruluşları ile kültür sanat alanında Kayseri’ye değer katan Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hizmete sunduğu ve şehirde sanatın kalbi olan Büyük Şehir Sanat Galerisi ile önemli ve anlamlı sergilere imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti-Macaristan ezeli ve ebedi kardeşliğini anlatmak amacıyla Macar Milli Arşivi’nden 19 eseri, ‘Misafirperver Bir Devlet’ Sergisi ile Kayserililerle buluşturuyor.

‘Misafirperver Bir Devlet’ Sergisi, Macarların Türk topraklarına iltica ettikleri süreçte (1691-1956) Osmanlı Cihan Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin misafirperverliklerine, vefa göstermek amacıyla Macaristan büyükelçiliği tarafından hayata geçirilecek. Bununla birlikte, gençlere ecdadın erdemlerini hatırlatmak, dostluk kardeşlik paydasında özellikle gençlere ilham olmak serginin temel misyonları arasında alıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hizmet veren Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde düzenlenecek anlamlı serginin açılış töreni, 20 Kasım Çarşamba günü saat 12.30’da Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek.

6 ayda 16 sergi, bin 803 eser

Büyük Şehir Sanat Galerisi, hizmete girdiği günden bu yana ‘Misafirperver Bir Devlet’ Sergisi ile birlikte 16. sanat sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Böylelikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi, 6 ayda 16 sergi 1803 esere ev sahipliği yapmış oldu.