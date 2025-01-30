Bu yıl tezgahlarda limon bol ve ucuz

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; domatesin kilosu 35 lira ile 40 lira arası, salatalığın kilosu 25 lira ile 30 lira arası, limonun kilosu 10 lira ile 15 lira arası, hurmanın kilosu 60 lira ile 75 lira arası, narın 50 lira, patatesin kilosu (4) 50 lira ile 60 lira arası, elmanın kilosu (2) 40 lira ile 50 lira arası, soğanın kilosu (3) 50 lira ile 70 lira arası, havucun kilosu 10 lira ile 20 lira arası, patlıcanın kilosu 40 lira ile 50 lira arası, mantarın kilosu 70 lira ile 100 lira arası, mandalinanın kilosu 25 lira ile 50 lira arası, kabağın kilosu 30 lira ile 35 lira arası, muzun kilosu 45 lira ile 63 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor. Öte yandan kivi 70 liradan, çilek 100 liradan, karnabahar 50 liradan, biber 35 liradan, brokoli 50 liradan, ıspanak 20 liradan, kıvırcık 30 liradan, ayva (3kg) 100 liradan, pırasa 15 liradan, turp 30 liradan, lahana 80 liradan satılıyor.