Kaymek Yarıyıl Çocuk Etkinlikleri devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatiline özel etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Yarıyıl tatilinin en eğlenceli etkinliği olacak Genç KAYMEK Çocuk Şenliği, 31 Ocak'ta başlıyor.

Kaymek Yarıyıl Çocuk Etkinlikleri devam ediyor

Yılın her döneminde öğrencilerin en güçlü destekçisi olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) yarıyıl tatilini çocuklar için unutulmaz bir hale getiriyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından öğrencilerin yarıyıl tatillerini verimli ve keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha ekleniyor. Genç KAYMEK birimi, 31 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Kayseri Park AVM -1. katta çocuk şenliği düzenleyecek.

13.30-21.30 saatleri arasında çocukları eğlence ve oyunlarla coşturacak KAYMEK, yarışmalar, workshop, yüz boyama, el sanatları etkinlikleri ile çocuklara unutulmaz bir yarıyıl tatili yaşatacak. Ayrıca, etkinlikte KAYMEK tarafından çocuklara sürpriz hediyeler de verilecek.

Vatandaşlar, KAYMEK’in ücretsiz etkinliği hakkında detaylı bilgiye 0352 320 54 45 numaralı telefon üzerinden erişebilecek.

Haber Merkezi

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