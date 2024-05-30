 'Bu yılki hisse fiyatları 17-26 bin lira arasında değişiyor'

Kayseri’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Boztepe Hayvancılık işletmesinin sahibi Mustafa Boztepe kurbanlık almak isteyen vatandaşlara çeşitli kolaylıklar sağladıklarını söyledi. Boztepe Hayvancılık’ işletmesinin sahibi Mustafa Boztepe, 35 yıldır bu işi yaptıklarını ve aile işletmesi olduklarını aktararak, “2024 yılı Kurban satışlarının son çeyreğine yaklaşmış bulunuyoruz. Şu anda satışlarımızın yüzde 80’ini tamamladık. Geçen yıl kurban hisse satışlarımız 10-13 bin lira arasındaydı, bu yılki hisse fiyatlarımız 17-26 bin lira arasında hayvanın kilosuna göre değişkenlik gösteriyor. Bu artışın sebebi, yem, bakıcı maliyeti, ilaç masrafları, saman, aldığımız ham hayvanların fiyatlarının yükselmesi sebebiyle bu yılki kurban fiyatları farklılık gösteriyor. Küçükbaş fiyatları da 12-17 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Biz Boztepe Hayvancılık olarak Kurban Bayramı’nda müşterilerimize değişik türlerde hizmetler sunuyoruz. Kurbanı canlı olarak almak isteyen vatandaşlarımız için evlerine kadar götürmek için araçlarımız mevcut, bağ evlerine, çiftliklerine bırakıyoruz. 4 parça kesim olarak isteyen müşterilerimize de burada hayvanı 4 parçaya keserek müşterilerimize gönderiyoruz. Diğer hizmetimizde kesim, söküm, paylama şeklinde oluyor, kemik testeresi, et doğrama makinası, mezbahada gördüğümüz bütün ekipmanlar işletmemizde faal şekilde çalışıyor” şeklinde konuştu.



‘200 BAŞ KURBANLIK VE 5 BİN METREKARELİK ALANDA HİZMET VERİYORUZ’

Boztepe Hayvancılık olarak 35 yıldır nesilden nesile aktardıkları işletmeyle Kayseri halkına hizmet verdiklerini ifade eden Boztepe, “Boztepe Hayvancılık olarak 35 yıldır nesilden nesile geçen bir sistemle siz Kayserililere Mustafa Boztepe olarak ben hizmet veriyorum. Kesim, söküm, paylama şeklinde hizmetlerimiz mevcut. Burası bir aile işletmesi, yaklaşık çiftliğimizde 200 başlık hayvan var. Bu 200 başlık çiftliğimizde 5 bin metrekarelik kapalı alanımız ve kesim hanelerimiz, hayvan bakım yerlerimiz mevcut. Vatandaşlarımıza daha nezih daha ferah bir ortamda hizmet verebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Boztepe Hayvancılık, Akin Mahallesi, Baraj Caddesi no: 21 numarada, Akin Mahallesi’nin girişinde sol tarafta bulunuyor, müşterilerimize burada hizmet vermekteyiz. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tüm İslam aleminin bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını niyaz ederim” dedi.