Bünyan Belediyesi'nden öğrencilere karne festivali

Bünyan Belediyesi, eğitim-öğretim döneminde ara tatile girilmesiyle birlikte karnelerini alan öğrencilere Ege Yurt Grup ve Selçuk Amca Organizasyon işbirliğiyle Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi’nde eğlenceli etkinlik ve gösteriler düzenledi.

Karne festivalinin hem öğrenciler hem de veliler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Evlatlarımız bizler için dünyanın en değerlileri. Onların içinde bulunduğu ve gelişimlerine katkı sağlayacak her etkinliği, programı, eğitimi ve sporu destekliyoruz. Bu kez ara tatil öncesi çocuklarımıza keyifli bir ortam oluşturduk. Katılım ve destekler bizi çok mutlu etti. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı yarıyıl tatilinde tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyor, Ege Yurt Grup'a ve Selçuk Amca organizasyona teşekkür ediyorum" dedi.