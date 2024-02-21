Burak Yılmaz: Ankaragücü maçını kazanıp hedeflerimizle alakalı konuşmanın zamanının geldi

Süper Ligde 10 maç sonra galip gelen Kayserispor, ligin 27'nci haftasında sahasında Ankaragücü’nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi analiz toplantısı yapıldı. Sakatlığı geçen Bahoken takımla çalışırken sakatlığı bulunan Hosseini ve ameliyat olan Uzodimma idmanda yer almadı. Teknik direktör Burak Yılmaz ile futbolcular Mehdi Bourabia ve Ramazan Civelek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Burak Yılmaz, “Başakşehir maçında istediğimizi aldık, çok mutluyuz. Ankaragücü maçına konsantre olduk. Çünkü Ankaragücü maçını kazanıp artık hedeflerimizle alakalı konuşmanın zamanının geldiğini düşünüyoruz. Oyuncularımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Ne söylediysek planımıza sadık kalarak hepsini ellerinden geldiğince yapmaya çalışıyorlar. Çok değerli bir oyuncu grubu var. Çok güzel oyuncu karakterlerinin olduğu bir grup. O yüzden bu bizim şansımız olduğunu düşünüyorum. Güzel bir birliktelik oldu. Bunu devam etmek istiyorum. Ankaragücü çok değerli bir camia. Çok büyük bir camia. Çok değerli bir hocaları var. Ama tabii ki de kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanmamız gerekiyor. Bütün taraftarlarımıza buradan selamlarımı iletiyorum. Cumartesi günü stadın dolduğu, sonuna kadar bizi destekleyecekleri bir maç olmasını bekliyorum. Onların bize desteği, bizim de oynayacağımız mücadeleyle oyunla onlara yakışacağını düşünüyorum. İnşallah stadımız dolar” diye konuştu.

MEHDİ BOURABİA: iyi bir şekilde mücadele etmemiz ve iyi bir oyun oynamamız gerekiyor

Devre arası transfer döneminde transfer edilen Mehdi Bourabia ise açıklamasında

Son iki maçta dört puan aldık. Benim de takımla adaptasyon sürecim iyi bir şekilde devam ediyor. Takıma adapte olmaya başladım. Tabii ki bu şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde bir Ankaragücü müsabakası var. Onlara karşı da iyi bir şekilde mücadele etmemiz ve iyi bir oyun oynamamız gerekiyor” dedi.

RAMAZAN CİVELEK: UZUN SÜRE BİR GALİBİYET ÖZLEMİMİZ VARDI

Ramazan Civelek ise, “Çok önemli bir rakibe karşı çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bizim de uzun süre bir galibiyet özlemimiz vardı. İçeride iyi oynayan bir rakibe karşı bu skoru aldığımız için mutluyuz. O futbolda böyle şeyler var. İki ay önce çalıştığım bir hoca başka bir takıma gidebilir. E tabii Çağdaş Hoca'yla güzel günler geçirdik. O da çok önemli bir hoca. Güzel bir galibiyet aldık. Maça iyi motive bir şekilde çıktık. Çünkü uzun süre bir galibiyete hasrettik” diye belirtti” dedi.