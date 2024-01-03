Büyük tüpe 9 lira zam yapıldı
Doğalgaz kullanmayan vatandaşlar için önemli bir yere sahip olan tüp fiyatları zamlandı. 12 kiloluk mutfak tüpü 587 liraya, piknik tüpü ise 119 liraya çıktı.
- 03.01.2024 21:01
- Güncelleme: 03.01.2024 21:01
Doğalgaz kullanmayan vatandaşlar için önemli bir yere sahip olan tüp fiyatlarına zam geldi. Geçtiğimiz ay 12 kiloluk mutfak tüpü 578 liradan satılırken, piknik tüpü ise 111 lira 50 kuruştan satılıyordu.
Yeni zamla büyük tüp fiyatı 9 lira zamlanarak 587 liraya, piknik tüpü ise 7 lira 50 kuruş zamlanarak 119 liraya yükseldi. Tüp fiyatları, işletmelere göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.
1ha
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