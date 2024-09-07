  • Haberler
  • Gündem
  • Büyükkılıç'tan, Kayseri'nin zirvesinde esnaf ziyareti

Büyükkılıç'tan, Kayseri'nin zirvesinde esnaf ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Erciyes'te esnafları ziyaret etti.

Büyükkılıç'tan, Kayseri'nin zirvesinde esnaf ziyareti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Erciyes’te esnafları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’ndeki esnaflarla buluşarak onlarla sohbet etti, esnafa bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Dünyanın en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’ndeki esnafı ziyaret eden Büyükkılıç, “Türkiye’mizin incisi Erciyes’imizde bulunan esnaflarımızı ziyaret ederek, hatırlarını sorduk. Helalinden alın teriyle rızkını kazanan tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar dilerim” dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden esnaf ise Başkan Büyükkılıç’a kendilerine yönelik sürekli gerçekleştirdiği ziyaretler ve yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 4200 yıl önce yaşanan feleketin ilginç sebebi
Kayseri'de 4200 yıl önce yaşanan feleketin ilginç sebebi
Çocuğunuzun okula uyumunu kolaylaştırın: 'Vedalaşmayı uzatmayın'
Çocuğunuzun okula uyumunu kolaylaştırın: “Vedalaşmayı uzatmayın”
İyi Parti Kayseri'de vekilsiz kaldı: Peki Ataş hangi partiye geçecek?
İyi Parti Kayseri'de vekilsiz kaldı: Peki Ataş hangi partiye geçecek?
'Mobil Başkan' Şirintepe halkıyla buluştu
'Mobil Başkan' Şirintepe halkıyla buluştu
Büyükşehir'den yeni üniversite öğrencilerine rehberlik ve danışma hizmeti
Büyükşehir'den yeni üniversite öğrencilerine rehberlik ve danışma hizmeti
Çocuğun midesinden çıkanlar şaşırttı
Çocuğun midesinden çıkanlar şaşırttı