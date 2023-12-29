Büyükşehir çorba ihalesine çıkıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 5 aylık çorba hazırlama ve dağıtım işi için ihaleye çıkacak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 2024 yılında 5 ay süre ile üniversiteler ve kütüphanelerde olmak üzere 630 bin adet çorba hazırlama ve dağıtım işi için ihaleye çıkacak. 1 Şubat 2024’te başlayacak iş için 15 Ocak saat 10.00’a kadar teklif verilebilecek. İhale, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda yapılacak.