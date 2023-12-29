Büyükşehir çorba ihalesine çıkıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 5 aylık çorba hazırlama ve dağıtım işi için ihaleye çıkacak.
- 29.12.2023 11:30
- Güncelleme: 29.12.2023 16:18
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 5 aylık çorba hazırlama ve dağıtım işi için ihaleye çıkacak.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 2024 yılında 5 ay süre ile üniversiteler ve kütüphanelerde olmak üzere 630 bin adet çorba hazırlama ve dağıtım işi için ihaleye çıkacak. 1 Şubat 2024’te başlayacak iş için 15 Ocak saat 10.00’a kadar teklif verilebilecek. İhale, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda yapılacak.
İHA
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