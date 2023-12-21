Büyükşehir'den 'Kayseri Kariyer Konferansları' Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kayseri Kariyer Konferansları projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticileri ve özel sektör firmaları yöneticilerine yönelik 'lider yöneticinin benliğine yolculuk' başlıklı sunum gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 21.12.2023 12:31
  • Güncelleme: 21.12.2023 13:08
Büyükşehir'den 'Kayseri Kariyer Konferansları' Projesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kayseri Kariyer Konferansları projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticileri ve özel sektör firmaları yöneticilerine yönelik ‘lider yöneticinin benliğine yolculuk’ başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Kayseri’de üretime ve istihdama katkı sunmak amacıyla, işveren ve iş arayanı buluşturacak, üniversite öğrencileri ve mezunlara staj ve iş imkânı sağlayacak önemli bir proje olan Kayseri Kariyer Merkezi’ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında önemli çalışmalara imza atıyor.

Kayseri Kariyer Konferansları projesi kapsamında, Kayseri Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen konferansa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, müdürler, özel sektör firmaları yöneticileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Kariyer Merkezi’nin konferanslar serisinin birincisini gerçekleştirdiklerini, Kariyer Merkezi olarak güzel işler çıkarttıklarını söyledi.

Kayseri Kariyer Merkezi’nin Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde faaliyetini yürüttüğünü, birçok kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ile iş birliği içerisinde, şehrin güzide şirketleriyle ortaklaşa projeler gerçekleştirdiğini anlattı.

Kayseri Kariyer Merkezi’nin işveren ve iş arayanların buluşma noktası haline geldiğini vurgulayan Öztürk, “Gerçekten Türkiye’ye örnek olmuş bazı kariyer platformları var. Kayseri’de de yapmış olduğumuz bu çalışmalarla örnek olarak dikkatleri çektik. Bu anlamda çalışmalarımızı yakından takip eden ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZTÜRK’TEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Birlikten kuvvet doğuyor, eğitimin de önemini bildiğimiz için bundan sonra da buna benzer faaliyetlerimizi hep birlikte daha geniş kitlelerde görmek suretiyle yaşayacağız. Eğitimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu fırsatları bizlere veren, baştan beri destek olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve diğer idarecilerimize de özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Proje kapsamında, Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticileri ve özel sektör firmaların yöneticilerine yönelik ‘Yeni normlarda Lider Yöneticinin Benliğine Yolculuk’ konusu işlendi. Öztürk, sunumu gerçekleştiren Demirtaş’a günün anısına çiçek takdiminde bulundu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Çip uygulaması' otobüslerde güvenliği artıracak

'Çip uygulaması' otobüslerde güvenliği artıracak

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin geleceğine yatırım niteliğinde olacak yeni yolu inceledi

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin geleceğine yatırım niteliğinde olacak yeni yolu inceledi

Büyükşehir'den toplam 125 milyon TL'lik 3 muhteşem sosyal yaşam merkezi

Büyükşehir'den toplam 125 milyon TL'lik 3 muhteşem sosyal yaşam merkezi

İncesu Kızılören'de 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İncesu Kızılören'de 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Binanın 2. katında çıkan yangından 4 kişi etkilendi

Binanın 2. katında çıkan yangından 4 kişi etkilendi

İsrail basını yazdı! Yeni ateşkese dair detaylar ortaya çıktı

İsrail basını yazdı! Yeni ateşkese dair detaylar ortaya çıktı

Çok Okunanlar
1
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

2
Evliliğe mani var: Gomofobi

Evliliğe mani var: Gomofobi

3
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

4
Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

5
Başkan Yalçın: 'Yıllık bütçemiz 8 milyar TL'

Başkan Yalçın: 'Yıllık bütçemiz 8 milyar TL'

6
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir'den 'Kayseri Kariyer Konferansları' Projesi

Büyükşehir'den 'Kayseri Kariyer Konferansları' Projesi

Başkan Çolakbayrakdar, 'Şehrin kimliğine yakışır örnek şadırvanlar yapıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar, 'Şehrin kimliğine yakışır örnek şadırvanlar yapıyoruz'

DAHA FAZLA
Ankara Zirvesi'nin Görünen Yüzü Statükodan Yana! Ama?

Ankara Zirvesi’nin Görünen Yüzü Statükodan Yana! Ama?

İtfaiye ekipleri çukura düşen buzağıyı kurtardı

İtfaiye ekipleri çukura düşen buzağıyı kurtardı

En uzun gece : 21 Aralık

En uzun gece : 21 Aralık

Talas'ta yatırımlara 38 milyonluk yeni kaynak

Talas'ta yatırımlara 38 milyonluk yeni kaynak

Kayserispor iç sahada ilk kez kaybetti

Kayserispor iç sahada ilk kez kaybetti