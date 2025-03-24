Büyükşehir'den Dijital İkiz Teknolojisi hamlesi

Akıllı Şehircilik kapsamında önemli projelere imza atmayı sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknolojinin ışığında şehrin geleceğini daha güvenli, sürdürülebilir ve verimli hale getirmek amacıyla yenilikçi çalışmalara imza atıyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, Dijital İkiz Toplantısı düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen başkanlığında düzenlenen toplantıya, daire başkanları, müdürler ve SAMPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya ile beraberindeki heyet katıldı.

Toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Dijital İkiz ve Akıllı Dirençli Kentlerle ilgili SAMPAŞ firmasıyla Kayseri ile ilgili ileriye dönük yapılabilecek çalışmalar hakkında istişare toplantısı düzenlediklerini söyledi. Sekmen, toplantının Kayseri adına alınacak hayırlı kararlara vesile olması temennisinde bulundu ve firma yetkililerine toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.

“Bu Çalışmalar, Kayseri’yi Türkiye’nin En Önde Şehirlerinden Birisi Yapacaktır”

SAMPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya da Kayseri’nin, teknolojik gelişmeler boyutunda firma olarak dikkatlerini çeken önder illerden birisi olduğunu kaydetti. Karakaya, “Kayseri, birçok konuda hem mülkiyet verileriyle alakalı, imar verileriyle alakalı, coğrafyayla alakalı ve Kayseri’de olabilecek bütün yaşamsal problemlere karşı kendisini hazırlamış, ön alabilmiş ve dirençli olabilmek için ne gerektiğini bilen bir şehir. İlgimizi çekiyordu. Sayın başkanı aradım dedim ki ‘Kayseri bizim için çok stratejik bir değer, orada çalışmak istiyoruz. Bunun için de ne gerekirse yapmak istiyoruz.’ Bu veriler ışığında yapacağımız çalışmalar, Kayseri ilimizi birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye’nin en önde şehirlerinden birisi yapacaktır diye inanıyorum. Bu çalışmanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Fiziksel bir varlığı işlevselliği, özellikleri ve davranışı da dâhil olmak üzere sanal ortamda dijital olarak kopyalayarak çalışan dijital ikiz teknolojisinin sağlayacağı katkıların değerlendirildiği toplantıda, şehrin altyapısını daha iyi yönetmek, olası afetlere karşı önlem almak ve kentsel planlamayı daha akıllı bir şekilde yönlendirme konularında bu teknolojinin avantajları ele alındı.

Gerçek zamanlı veri analizleri, yapay zekâ destekli senaryolar ve simülasyonlar ile Kayseri’nin dijital bir kopyasını oluşturarak karar alma süreçlerinin nasıl güçlendirebileceğinin tartışıldığı toplantıda dijital ikiz teknolojisi sayesinde, şehrin altyapısının daha iyi yönetilebileceği, olası afetlere karşı önlem alınması ve kentsel planlamayı daha akıllı bir şekilde yönlendirmenin mümkün hale gelebileceği değerlendirildi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’yi akıllı şehircilik alanında öncü bir konuma taşımak için attığı bu adımlar, sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına almak için büyük bir fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilim ve teknolojiyi şehir yönetiminin merkezine koyarak, Kayseri için en iyi çözümleri üretmeye devam ediyor.