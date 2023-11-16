Büyükşehir'den Felahiye'ye 30 milyon TL'lik yol yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesİ, Felahiye ilçesi İsabey ve Karaşeyh mahallerine ulaşımda kullanılan 13 kilometrelik yolu 30 milyon TL'lik yatırımla yeniden yaptı ve 25 bin ton asfalt serimi gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.

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  • 16.11.2023 12:35
  • Güncelleme: 16.11.2023 13:08
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Büyükşehir'den Felahiye'ye 30 milyon TL'lik yol yatırımı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesİ, Felahiye ilçesi İsabey ve Karaşeyh mahallerine ulaşımda kullanılan 13 kilometrelik yolu 30 milyon TL’lik yatırımla yeniden yaptı ve 25 bin ton asfalt serimi gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda şehir merkezi ve kırsal ilçelerde ulaşım konforu ve seyahat konforunu arttırmaya devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, altyapısı ve asfalt tabakasıyla yolları yenilemeye devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri ili Felahiye ilçesi ve Yozgat İli Çandır ilçesi arası İsabey ve Karaşeyh mahalleri tarafından kullanılan 13 kilometrelik yol Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yenilendi.

Kısa sürede tamamlanan çalışmalar çerçevesinde daha önce virajlı ve engebeli olan yol kazıma ve doldurma işlemleri yapılarak 7 metre genişliğinde yeniden düzenlendi. Çalışmalarda 25 bin ton asfalt serimi yapan ekipler 13 kilometrelik yolu daha konforlu ve güvenli hale getirdi.

Felahiye ilçesi İsabey ve Karaşeyh Mahallerine ulaşımda kullanılan yol 30 milyon TL’lik yatırımla yenilenen haliyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

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İHA

Kayseri Gündem
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