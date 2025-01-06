Spor A.Ş.'nin Avm etkinlikleri devam ediyor

Vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmesine sporla verdiği desteğin yanı sıra tam donanımlı tesisleri ve uzman kadrosuyla profesyonel sporcular da yetiştirerek ülke sporuna katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., aynı zamanda sporu eğlenceyle birleştirdiği etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, kentteki alışveriş merkezlerinde hafta sonları AVM Spor Etkinlikleri düzenleyen Spor A.Ş., 4-5 Ocak günlerine denk gelen geçtiğimiz hafta sonu Meysu Outlet AVM’de sporseverlerle buluştu. Minikler başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşa eğlence ve sporu bir arada sunan Büyükşehir Spor A.Ş.’nin AVM Spor Etkinlikleri yine yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Etkinlikte, çeşitli spor aktivitelerinin yanı sıra eğlenceli yarışmalar da düzenlenirken çocuk ve yetişkin zumba dansları, sahne gösterileri, ahşap oyunları, çocuklar ve yetişkinler için eğitsel oyunlar, bilek güreşi ve çocuk pilatesi gibi birbirinden eğlenceli oyunlar da yer aldı.

AVM Spor Etkinlikleri sporseverlere keyifli, spor ve eğlence dolu bir hafta sonu yaşatırken vatandaşlar bu tür etkinliklerin devam etmesi yönündeki beklentilerini ifade ederek, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkür ettiler.