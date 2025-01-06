Spor A.Ş.'nin Avm etkinlikleri devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından AVM Spor Etkinlikleri kapsamında 4-5 Ocak günlerinde Meysu Outlet AVM'de düzenlenen etkinlik minikler başta olmak üzere vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Spor A.Ş.'nin Avm etkinlikleri devam ediyor

Vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmesine sporla verdiği desteğin yanı sıra tam donanımlı tesisleri ve uzman kadrosuyla profesyonel sporcular da yetiştirerek ülke sporuna katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., aynı zamanda sporu eğlenceyle birleştirdiği etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, kentteki alışveriş merkezlerinde hafta sonları AVM Spor Etkinlikleri düzenleyen Spor A.Ş., 4-5 Ocak günlerine denk gelen geçtiğimiz hafta sonu Meysu Outlet AVM’de sporseverlerle buluştu. Minikler başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşa eğlence ve sporu bir arada sunan Büyükşehir Spor A.Ş.’nin AVM Spor Etkinlikleri yine yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Etkinlikte, çeşitli spor aktivitelerinin yanı sıra eğlenceli yarışmalar da düzenlenirken çocuk ve yetişkin zumba dansları, sahne gösterileri, ahşap oyunları, çocuklar ve yetişkinler için eğitsel oyunlar, bilek güreşi ve çocuk pilatesi gibi birbirinden eğlenceli oyunlar da yer aldı. 

AVM Spor Etkinlikleri sporseverlere keyifli, spor ve eğlence dolu bir hafta sonu yaşatırken vatandaşlar bu tür etkinliklerin devam etmesi yönündeki beklentilerini ifade ederek, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkür ettiler.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de narkotik operasyonunda 21 şahıs tutuklandı
Kayseri'de narkotik operasyonunda 21 şahıs tutuklandı
21 şok uygulamada 5 aranan şahıs yakalandı
21 şok uygulamada 5 aranan şahıs yakalandı
Tekerlekli sandalye çalan 2 çocuk yakalandı
Tekerlekli sandalye çalan 2 çocuk yakalandı
İkiye bölünen aracın sürücüsü ağır yaralandı
İkiye bölünen aracın sürücüsü ağır yaralandı
Büyükkılıç Ak Parti Niğde İl Kongresine iştirak etti
Büyükkılıç Ak Parti Niğde İl Kongresine iştirak etti
Erciyes 38 FK 5 transferi daha duyurdu
Erciyes 38 FK 5 transferi daha duyurdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!