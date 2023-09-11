Büyükşehir'den ticari araçlar için online başvuru sistemi

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte çalışan 6 bin 567 adet ticari araç için yıllık 24 bin 246 adet belge düzenlediği, 'Servis Araçları / Ticari Taksi ve Personel İzin İşlemleri Başvuru Sistemi'ni online olarak hizmete sundu.

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  • 11.09.2023 10:45
  • Güncelleme: 11.09.2023 10:45
Büyükşehir'den ticari araçlar için online başvuru sistemi

Büyükşehir Belediyesi, ‘Servis Araçları / Ticari Taksi ve Personel İzin İşlemleri Başvuru Sistemi’ni online olarak hayata geçirdi. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nce kentte çalışan servis araçları, ticari taksiler ile bu araçlarda çalışan personele yıllık çalışma belgesi, ticari araç alım satım, araç değişikliği ve plaka çekme işlemleri için tahsis belgeleri veriliyor. Büyükşehir’in yeni uygulaması ile işletmeciler, idareye gelmeden araçları ve personeli ile ilgili, ister cep telefonundan ister bilgisayarından, istedikleri yerden 7/24 saat müracaat edebilecek ve yine idareye gelmeden belgelerini sistemden alabilecekler. 

Vatandaşların, daha fazla bilgi alabilmek ve başvuru yapabilmek için https://basvuru.kayseri.bel.tr adresini ziyaret edebilecekleri belirtildi.

1ha

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