Büyükşehir'in çocuklara 'özel' kütüphanesi açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, geleceğin teminatı olan çocukların hem zihinsel gelişimi hem de keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla inşa edilen, Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, 26 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek tanıtım töreniyle hizmete açılacak.

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi’nde, kütüphane ve müzik okulunun yanı sıra oyun alanları, kafeterya ve sinema salonu gibi çeşitli aktivitelerin olacağı çok amaçlı Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun yapımına yönelik proje hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Fuat Attaroğlu iş birliği ile yapımı tamamlanan Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Projesi, çocukların hizmetine açılacak.

Her yaştan, çeşitli becerilere sahip çocukların eğitim, bilgi ve kişisel gelişimindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklar ve hizmetler sağlayacak olan bu özel proje, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği 11’inci kütüphane olacak. Hayırsever ve belediye iş birliği ile yapımı tamamlanan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun tanıtım töreni, 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 11.00’de gerçekleşecek.

Aileler ve çocuklar çok memnun

Faaliyetlerine başlayan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’ndan ebeveynler ve çocuklar da memnuniyetlerini dile getirdiler.

“Memduh dedemize çok teşekkür ediyoruz”

Minikler de burada çok eğlendiklerini, çok güzel vakit geçirdiklerini söyleyerek, “Burada çok eğleniyoruz, çok mutluyuz, kitap okuyoruz, masal dinliyoruz, sinema izliyoruz, oyun oynuyoruz, arkadaş ediniyoruz. Memduh dedemize çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Projede neler var?

Proje, çocukların kitap okuyabilecekleri, oyun, müzik gibi farklı çalışma atölyelerine katılabilecekleri, film izleyebilecekleri kapsamlı bir kütüphane projesi olarak tasarlandı. Ayrıca, bahçesinde yer alan oyun grupları ve etkinlik alanı da çocuklar için hem eğitici hem öğretici nitelikte olurken bina, oturum alanı 750 metrekare, etkinlik alanı da 350 metrekare ve zemin kattan oluşuyor.

Kütüphanenin, mini oyun odası, atölyeler, sinema salonu, çocuk oyun alanı ve kafeteryası bulunurken, proje bünyesinde kütüphane birimlerine hizmet verecek danışma, bekleme ve dinlenme bölümü, idari ofisler ve arşiv bulunuyor. 250 kişi kapasiteli kütüphanede 15 bin yazılı, 3 bin sesli kitap, 24 bin e-kitap yer alıyor.