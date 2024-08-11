Büyükşehir'in dünyaya açılan dijital satış platformu e 38'den indirim fırsatı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat faaliyetleri yürüten KAYMEK çatısı altında hizmet veren e-ticaret sitesi e 38, Ağustos ayı sonuna kadar seçili ürünlerde yüzde 40 indirim kampanyası başlattı.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde hizmet veren dijital platform, hem KAYMEK kursiyerleri tarafından üretilen el emeği göz nuru eserleri beğeniye sunuyor hem de kendi imkânları ile ürettikleri el emeği ürünlerin satışını yapmak isteyen vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor.

Dönem dönem kampanyalar düzenleyen Büyükşehir’in dijital platformu e 38, yeni bir kampanyayı duyurdu. E 38, Ağustos ayı sonuna kadar e 38 markalı ürünlerde yüzde 40 indirim fırsatı başlattı.

Özgün ve renkli tasarımlar, birbirinden değerli el emeği, göz nuru ürünlerin beğeniye sunulduğu e 38’in yüzde 40 indirim kampanyası kapsamında 95 adet ürün alıcısını bekliyor.

Yaklaşık 200 ülkeye satış

Yenilenen ara yüzü ve 2 farklı yabancı dil seçeneği ile dünyaya açılan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin online satış platformu e 38, yeni yerli ve milli yazılım ile yaklaşık 200 civarında ülkeye hizmet veriyor.

Diğer sanal pazar yerlerinde de eş zamanlı olarak yerini alan e 38’de 7 ana kategoride, 32 alt kategoride KAYMEK tarafından üretilen bin 650 civarında ürün satışa sunulurken 140 el sanatı üreticisi de 900 civarında ürünü e 38’e güvenle teslim ediyor.