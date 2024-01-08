Büyükşehir Meclisi, 2024 yılının ilk toplantısını yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 83 maddelik gündem müzakere edilerek karara bağlandı.

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  • 08.01.2024 17:43
  • Güncelleme: 08.01.2024 19:23
Büyükşehir Meclisi, 2024 yılının ilk toplantısını yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 83 maddelik gündem müzakere edilerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 42 asıl, 41 ek gündem maddesi olmak üzere 83 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Mecliste, Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa Şehit Oğuz Çalışkan isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü. Rapor, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca, meclis üyeleri Kocasinan ilçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan isimsiz yola Av. Nevzat Türkten isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunu da görüşerek, raporu oy birliği ile kabul etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Şehidimizin şahsında tüm şehitlerimize ve bu arada Nevzat ağabeyimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

ENGELLİ KADINLARIN TARIMA KAZANDIRILMASI PROJESİ

Öte yandan, Kayseri’de faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine destek olabilmek amacıyla, ‘Engelli Kadınların Tarıma Kazandırılması Projesi’ kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan’a yetki verilmesi talebi görüşüldü. Meclis üyeleri, talebi oy birliği ile kabul etti.

Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Kültepe Kazı Başkanlığı arasında imzalanan ‘Kültepe’deki Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek Verilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü’nün 5 yıl süre ile uzatılması talebi de görüşüldü. Talep, oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste, Denetim Komisyonu’na gizli oyla üye seçimi yapıldı.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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İHA

Kayseri Gündem
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