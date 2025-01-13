Büyükşehir meclisinde vergi borcu gerilimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 13 Ocak tarihli meclis toplantısında 45 ve 46. Maddelerin görüşüldüğü esnada Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy arasında gergin anlar yaşandı.

Çalıksoy söz alarak, “Değerli meclis üyeleri; Ne yazık ki bir çifte standarta daha şahit olduk. CHP’li belediyelerin vergi borçlarına karşılık arsa takası önerisine her fırsatta engel çıkaran AK Parti; olduğu gibi vergi borcuna karşılık bu yolla belediyelerin vergi borcunu sildirmeye devam ediyor” dedi.

Konuşma esnasında araya giren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çalıksoy’un söylemlerine tepki gösterdi.

107 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.2025 yılının ilk meclis toplantısında 57 asıl, 50 ek olmak üzere toplam 107 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri, ilk Türkçe Tıp Sözlüğü yazarı Ahmet Hilmi Paşa isminin Darsiyak Mahallesi’nde yaşatılması, Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Arif Caddesi isminin Arif Yılmaz Caddesi olarak değiştirilmesi ve İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesinde bulunan 3800. Bulvar isminin Sabahattin Çakmakoğlu Bulvarı olarak değiştirilmesi talepleri ile ilgili hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu’nu ayrı ayrı görüştü. Meclis üyeleri talepleri, oy birliği ile kabul etti.

Diğer bir gündem maddesi ise Oran Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Güdümlü Proje Destek Programı’na kabul edilen, Kayseri Kadın Girişimci Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezleri projesi ile ilgili karar oldu. Bu proje kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan’a yetki verilmesi talebi görüşülüp, oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste ayrıca Denetim Komisyonu’na gizli oyla üye seçimi de gerçekleştirildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.