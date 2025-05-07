Büyükşehir Personeline İlk Yardım Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK iş birliğiyle personele yönelik düzenlediği 'İlk Yardım Eğitimi' seminerleriyle hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşecek eğitimlerde 150 personel sertifikalı ilk yardımcı olacak.

Büyükşehir Personeline İlk Yardım Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında personeline yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) koordinasyonunda ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkılarıyla “İlk Yardım Eğitimi” semineri düzenlendi.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince verilen eğitimler, KAYMEK’in Ziya Gökalp Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki her daire başkanlığından seçilen personelin katılımıyla düzenlenen eğitimlerle, olası bir kaza ya da acil durumda bilinçli ilk yardım müdahalesinin yapılmasını sağlamak amaçlanıyor.

Toplamda 150 çalışanın katılımıyla gerçekleşecek olan seminerlerde, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de sunulacak. Kalp masajı, heimlich manevrası ve araç içindeki yaralının güvenli şekilde çıkarılmasını sağlayan rentek manevrası gibi hayati öneme sahip konular, uzman eğitmenler eşliğinde detaylı biçimde anlatılıyor.

Eğitim sonunda katılımcılar, İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ilk yardım sertifikasına ve belgeye sahip olacak. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu tür hizmet içi eğitimlerle hem çalışanlarının güvenliğini hem de toplum sağlığını ön planda tutmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

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