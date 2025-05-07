Mobil Başkan, Kocatepe Mahallesi'ndeydi

Vatandaşlarımızla Gönül Köprüsü Kurmaya Devam Ediyoruz

Melikgazili vatandaşlarla birebir iletişim kurmayı önemsediklerini belirten Başkan Palancıoğlu, “Mahallelerimizde vatandaşlarımızla birebir buluşarak, teknik ekibim, müdürlerim ve başkan yardımcılarım ile beraber halkımızın isteklerini dinleyerek notlarımızı alıyoruz, ihtiyaçları belirlemeye çalışıyoruz. Kocatepe Mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek mahallelerine yapılması istenilen çeşitli konularda istişarelerde bulunduk. Kocatepe Mahallemize geldiğimizde çok güzel bir kalabalık oluyor. Amacımız, hemşehrilerimizin talebini yerinde dinleyerek çözüm üretmek. Bu tür görüşmelerle hizmetlerimizi vatandaşlarımızın gerçek ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. En acil olan ihtiyaçları hizmet belediyeciliği kapsamında yapıyoruz. Türkiye’de en çok yatırım ve hizmet yapan belediyelerin başındayız. Mahalledeki taleplerin yerine getirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için belediye olarak gerekli çalışmalarımız sürecek. Katılımcı ve milletle bütünleşen belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. Melikgazi için hep birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve mahallemiz için birlikte karar vermek anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz programlarımıza katılan tüm hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Kocatepe Mahalle Muhtarı Hüsnü Demirtaş ise, "Mahallemize gelerek vatandaşlarımızın birebir taleplerini dinleyen Mobil Başkan uygulaması için ve mahallemize yapılan hizmetler için Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

"Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında vatandaşlarla görüşmeye devam eden Melikgazi Belediyesi, farklı mahallelerde talep, istek ve önerileri değerlendirmeye devam edecek.