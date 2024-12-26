Spor A.Ş. Kayak Okulu kurs kayıtları başladı

2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında "Yılın En İyi Spor Şehri" seçilen Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin yanı sıra bu yıl da kayak ve snowboard kurslarıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 2025 kış sezonu için Kayak Okulu’nda düzenleyeceği kayak ve snowboard kurslarının kayıtlarını açtı. 16-65 yaş aralığındaki katılımcılar için hazırlanan bu kurslar, kış sporlarını öğrenmek veya geliştirmek isteyen sporseverlere eşsiz bir fırsat sunuyor.

Eğitimler, salıdan pazar gününe kadar profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilirken, pazartesi günleri tesis kapalı olacak. Kurslar, grup eğitimleri ve birebir özel ders seçenekleriyle her seviyeden katılımcıya hitap ediyor. Öte yandan tesis, sömestir tatiline denk gelen pazartesi günü açık olacak.

Kurs ücretleri içerisinde kayak, snowboard, bot, kask, gözlük, baton gibi kayak ve snowboard ekipmanları ile teleferik hizmeti ve öğle yemeği de yer alıyor.

Ayrıca özel dersler sabah 09.00’dan başlayarak gün boyu dört farklı zaman diliminde düzenleniyor.

Servis kullanmak isteyen katılımcılar için Seyyid Burhaneddin Türbesi karşısındaki Güner Pastanesi önünden sabah 07.50’de hareket eden servis hizmeti sunuluyor. Servis kullanmayacak katılımcıların ise en geç 08.30’da kayak tesislerinde hazır bulunması gerekiyor.

Nasıl Kayıt Olunur?

Kurs kayıtları yalnızca çevrimiçi olarak yapılabiliyor. Daha fazla bilgi almak isteyenler https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.sporaskayseri.com.tr&umid=5CDB4F8F-2A29-8906-B665-AC02C72282C6&auth=1c533d6fc7080f18ba9fe3e150324650072c0854-0df1a99fe6582b9891e5f9565903f50f74d9fbbc resmi web sitesini ziyaret ederek veya 0532 479 10 38 numaralı iletişim hattından detaylı bilgi alabilecek.