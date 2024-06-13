Yamula Barajı'na kıyısı olan 3 mahallede yol çalışması, Göğdere yolu ilgi bekliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı’na kıyısı olan yerleşim yerlerini yakından ilgilendiren ve Erkilet, Kemer ve Emmiler mahallelerine doğrudan ulaşımı sağlayan yaklaşık 11 kilometrelik yolda 36 milyon TL’lik genişletme ve güçlendirme ile sıcak asfalt çalışması başlattı.

Şehir genelinde ulaşım imkânlarının arttırılmasına yönelik planlamalar ve çalışmalar gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği ulaşım alanında gerek kent merkezinde gerekse kırsal mahallelerdeki yollarda konfor ve güven arttırıcı dokunuşlarına devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkezde olduğu kadar kırsal kesimlerde de ulaşımın kesintisiz, konforlu ve güvenli sağlanabilmesi için dokunuşlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı’na kıyısı olan Erkilet, Kemer ve Emmiler mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda genişletme ve güçlendirme ile sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında kırsal bölgelerde yer alan Kocasinan ilçesi Erkilet, Kemer ve Emmiler mahalle yollarında yol genişletme ve güçlendirme, sanat yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yol platformu bozuk olan gerek trafik yoğunluğu gerekse de ağır tonajlı araçların geçmesi nedeniyle sürekli bakım, onarıma ihtiyaç duyulan bu bölgede önemli bir çalışma başlattı.

Gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları ile yaklaşık 11 kilometrelik yolda toplam 19 bin ton Bitümlü Sıcak Karışım, Kocasinan ilçesi Erkilet, Kemer ve Emmiler mahalle yollarında kullanılacak.

Yol genişletme, güçlendirme, Bitümlü Sıcak Karışım ve sanat yapıları için 36 milyon 660 bin TL harcanacak.