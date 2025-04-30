Beyazşehir Kavşağı'nda Feci Kaza: 9 kişi yaralandı
Kayseri - Sivas karayolunda belediye otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza Kayseri - Sivas karayolun Beyazşehir kavşağında meydana geldi. N.O. idaresindeki otobüs ile B.D.’nin kullandığı Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı Beyazşehir Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü B.D. ile otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Bir müddet trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.