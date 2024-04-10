Cami imamından örnek davranış

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde cami imamlığı yapan Bünyamin Teke, mahallede bulunan çocukları toplayarak Ramazan Bayramı'nın önemini anlattı.

Cami imamından örnek davranış
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde cami imamlığı yapan Bünyamin Teke, mahallede bulunan çocukları toplayarak Ramazan Bayramı’nın önemini anlattı.

İlçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Hicret Cami’de imamlık yapan Bünyamin Teke, mahallede bulunan çocuklar için örnek bir davranışta bulundu. Teke, çocukları toplayarak Ramazan Bayramı’nın önemini anlatırken, yaşlıların ve kimsesizlerin ziyareti başta olmak üzere dini bayramların önemi hakkında genel bilgiler verdi.

Çocuklara bilgiler veren Bünyamin Teke, bayramları bayram tadında geçirmek için yapılması gereken konular başta olmak üzere çocukların akıllarındaki soruları da cevapladı.

Cami imamından örnek davranış
Cami imamından örnek davranış
Cami imamından örnek davranış
İHA
Kayseri Gündem

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