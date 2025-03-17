'Çanakkale, Bir Milletin Direnişinin Adıdır'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, Çanakkale ruhunun milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki en büyük ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

'Çanakkale, Bir Milletin Direnişinin Adıdır'

Başkan Özdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi’nin yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin inanç, vatan sevgisi ve fedakarlıkla yazdığı destansı bir direniş olduğunu belirterek, “Çanakkale, imanla, azimle ve kararlılıkla kazanılmış, ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe altın harflerle yazdırmış bir zaferdir. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde nasıl bir destan yazdığını tüm dünyaya gösterdiği bu zafer, bizlere emanettir ve sonsuza kadar hafızalarımızda yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, Çanakkale Cephesi’nde vatanı uğruna gözünü kırpmadan şehit olan kahramanlarına her zaman minnet borcu olduğunu ifade eden Başkan Özdoğan, “Bu toprakları bize vatan kılan Gazi Mustafa Kemâl Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale’de ve vatanımızın her köşesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onların fedakarlıkları, bizlere miras bıraktıkları bu güzel vatanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Başkan Özdoğan, Çanakkale ruhunun sadece geçmişte kalmaması gerektiğini, genç nesillere aktarılarak vatan sevgisi ve milli birlik bilincinin diri tutulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Hacılar Belediyesi olarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anma programları kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirten Başkan Özdoğan, tüm vatandaşları bu anlamlı günü birlik ve beraberlik içinde anmaya davet etti.

Haber Merkezi

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