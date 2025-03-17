Taklit ve Tağşiş Ürünlerde Alarm Zili: 260 Ürün Hileli Çıktı

Ülkemizdeki 750 bin gıda işletmesi için sadece 8 bin bakanlık görevlisi ile etkili bir denetim sağlamak oldukça zor. Kayıt dışı üretim ve denetim dışından kaynaklanan sorunlar, gıda ürünleri üzerinden haksız kazanç elde eden dolandırıcıların sayısını artırıyor. Taklit ve tağşişin en çok yoğunlaştığı iller arasında Aydın (39 ürün), İstanbul (28 ürün) ve Ankara (22 ürün) ön plana çıkıyor.

Hangi Ürünler Risk Altında?

Taklit ve tağşişe maruz kalan ürün grupları arasında:

- Bitkisel Yağlar: 91 ürün

- Et ve Et Ürünleri: 78 ürün

- Süt ve Süt Ürünleri: 51 ürün

Özellikle naturel sızma zeytinyağı, piliç sucuk ve kekik gibi temel tüketim ürünlerinde sahtecilik vakalarının yoğunlaştığı kaydedildi. Bu durum, tüketicilerin bilinçlenmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor.

Belediye Denetim Yetkileri Artırılmalı

Denetim sürecinin etkili olabilmesi için belediyelere daha fazla yetki verilmesi gerektiği ifade ediliyor. Belediye kontrol laboratuvarları kurarak, gıda denetim süreçlerine dahil olmalarının sağlanması, bu sorunun çözümüne katkı sunabilir.

Daha Fazla Denetim Çağrısı

Tüketicinin sağlığını korumak amacıyla, gıda ürünlerinin daha sık denetlenmesi gerektiği belirtiliyor. Ekonomik krizle beraber artan uygun fiyatlı ürün arayışları, sahtekarların bu durumdan faydalanması için bir zemin oluşturuyor. Devletin denetim mekanizmalarını güçlendirmesi ve hileli ürünlerle ilgili yaptırımları artırması önem taşıyor.

Güvenilir Üreticiler Desteklenmeli

Sağlıklı ve güvenilir ürünler sunan esnafların desteklenmesi, toplum sağlığını korumanın temel yollarından biri olarak gösteriliyor. Denetimlerin sadece yapılması değil, aynı zamanda bu denetimlerin etkili olabilmesi için gereken önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

Sonuç olarak, gıda güvenliği konusunda ciddi adımlar atılması şart. Vatandaşların sağlıklarını koruma hakkı ve amaçları doğrultusunda, denetimlerin etkinliğinin artırılması bir gereklilik.