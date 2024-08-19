Çarşıda korkutan yangın
Camiikebir Mahallesi'nde teksil ürünlerinin bulunduğu binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
Melikgazi İlçesi Camiikebir Mahallesi Camiikebir Caddesi üzerinde bulunan tekstil ürünlerinin satıldığı dört katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın neticesinde zaman zaman ufak çaplı patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken yaralanan olmadı.