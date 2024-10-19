Çelik kasada para yerine uyuşturucu saklamışlar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, çelik kasada saklanmış 88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çelik kasada para yerine uyuşturucu saklamışlar
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, çelik kasada saklanmış 88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Ekiplerce bir adreste yapılan operasyonda H.G.D., K.Y., F.D. ile hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. yakalandı. Narkotik Arama Köpeği Mia’nın da katılımıyla yapılan aramada ise çelik kasaya saklanmış 88 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Şehit Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı
Şehit Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı
Kayseri'nin Tarihi Mahallesi, Uçan Balonlarla Hayal Dolu Bir Yolculuğa Çıkıyor!
Kayseri'nin Tarihi Mahallesi, Uçan Balonlarla Hayal Dolu Bir Yolculuğa Çıkıyor!
Son nefesine kadar aslanlar gibi çarpışarak şehit oldu
Son nefesine kadar aslanlar gibi çarpışarak şehit oldu
Her yerde aranıyordu, gardıropta yakalandı
Her yerde aranıyordu, gardıropta yakalandı
Başkan Ahmet Taş, toplu taşıma ve su zamlarını eleştirdi
Başkan Ahmet Taş, toplu taşıma ve su zamlarını eleştirdi
Yazar Tuncay, 'Çocuklarımızın kitap okuması için doğru kitaplar tercih etmeliyiz'
Yazar Tuncay, “Çocuklarımızın kitap okuması için doğru kitaplar tercih etmeliyiz”