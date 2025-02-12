CEO Ertekin'de KOBİ fobisi

Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda, Şehrin Ekonomisi programı düzenlendi. Programa Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparaslan Baki Ertekin katıldı.

‘Bu kadar küçük işletmelerle global oyuncularla mücadele edebilmek mümkün değil’

Burada konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparaslan Baki Ertekin: “Türkiye’yi genelini ilgilendiren konu var ama Kayseri’de çok daha fazla göze batıyor. Kayseri en fazla girişimciliğin olduğu inovasyonun olduğu bir şehir. Kayseri’de 37 bin civarında işletme var. Bu 37 bin işletmenin yüzde 88’ buçuğu 1 ila 9 işçi çalıştırıyor. Kayseri’de herkesin kendi işinin patronu olmak istediği ve çok ciddi bir girişimcilik ruhuna sahip olduğu verisi ortaya çıkıyor. Ama 1 ila 100 kişi çalıştıran kaç işletme var diye baktığınızda sadece 237 tane işletme var. 500 üzeri kaç işletme var dediğinizde ise 37 işletme var. Biraz daha yukarı çıkalım; 1000 üzeri kaç işletme var diye baktığımızda da 12 tane işletme var. Dünyanın globalleşmeye çalıştığı ve ölçek ekonomisinin bu kadar önemli olduğu, uluslararası rekabette ölçek ekonomisinin çok yoğun bir şekilde konuşulduğu bu dönemde bu kadar küçük işletmelerle global oyuncularla mücadele edebilmek mümkün değil. Kayseri tüm Türkiye’ye girişimcilik ve inovasyonla ilgili ispat etmesi gereken her şeyi ispat etti. Artık bunu bir adım öteye taşıma zamanı geldi” ifadelerini kullandı.