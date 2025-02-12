KTO Başkanı Gülsoy: 'Amacımız Kayseri'nin küresel ticarette güçlü bir marka haline gelmesini sağlamak'

Programda konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy: “Amacımız, Kayseri’nin sadece Türkiye’de değil, küresel ticarette de güçlü bir marka haline gelmesini sağlamak. Bu önemli programın iş dünyamız için yeni fırsatları değerlendirmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemek adına önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda, Şehrin Ekonomisi programı düzenlendi. Programa Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparaslan Baki Ertekin katıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek: “3 yıldır hizmet etme olanağına sahip olduğum bu şehir ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Kayseri farklı bir şehir. Limanı olmadığı halde, ulaşım yollarının tam ortasında olmadığı halde, Anadolu’nun, bozkırın ortasında bir şehir mucizeler gerçekleştiriyor. Dört bir yana olan ihracat yapıyor. İthalatın iki katı ihracat yapıyor. Mobilya noktasında, Türkiye’de Kayserisiz bir ihracatından bahsetmek mümkün değil. Demir – metal sanayisinde de Kayseri Türkiye’nin hatrı sayılır bir katma değeridir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarla da inovasyon teknolojik ürünlerde, özellikle savunma sanayide çığır aştı” diye konuştu.



Türkiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürdüklerini ifade eden Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy; “Kayseri; üretimin, ticaretin ve girişimciliğin kalbinin attığı şehirlerden birisidir. Köklü sanayi geleneğimiz, dinamik iş insanlarımız ve güçlü ihracat potansiyelimizle, Türkiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyoruz. Tam da bu yüzden, bu etkinliğin Kayseri’de, özellikle de Kayseri Ticaret Odamızın çatısı altında gerçekleşmesi büyük bir anlam taşıyor. Bugün burada, iş dünyamızın beklentilerini, ihracat hedeflerimizi ve ticaretteki dönüşümü enine boyuna konuşacağız. Hepinizin bildiği gibi günümüz dünyasında ticaretin sınırları tamamen değişti. Dijitalleşme, e-ticaret ve küresel pazarlara açılım, artık ticari başarının temel unsurları haline geldi. Kayseri olarak, bu değişime hızla ayak uyduruyoruz. Ticaret Bakanlığımız tarafından açıklanan E-Ticaret Uyum Endeksi’nde İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer almamız, bu vizyoner yaklaşımımızın bir göstergesidir. Kayseri Ticaret Odası olarak, iş dünyamıza destek olmak için dijital ve yeşil dönüşüm projeleri, uluslararası iş birlikleri ve eğitim programları gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, Kayseri’nin sadece Türkiye’de değil, küresel ticarette de güçlü bir marka haline gelmesini sağlamak. Bu önemli programın iş dünyamız için yeni fırsatları değerlendirmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemek adına önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.