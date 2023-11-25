Kayseri Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezinde, Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı gerçekleştirildi. Yapılan konferansa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehir protokolü ve gazeteciler katılım sağladı.

Dünya ısısının artmasından dolayı yaşanabilecek krizlerden bahseden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; “Günümüzde yükselen değerlerden bir tanesi de çevredir ve hepimizin de üzerinde durduğu konu iklim değişikliğidir. Özellikle sanayi devriminden sonra insanoğlu çok üretmeye başladı ve çok tüketmeye başladı. Çok tüketimin neticesinde de çevre kirliliği de meydana gelmeye başladı. Gökyüzündeki karbon miktarı son yüzyıl içerisinde neredeyse %50 arttı. Dünya ısısı 2 derece artarsa gıda krizleri patlak verir, insanlar geçinemediği için göçler başlar ve savaşlara kapı açılır böyle bir felaketle karşı karşıyayız. Her ne yaparsak yapalım bizim dünyayı kirletmeye hakkımız yok” dedi.

Öte yandan Kayserinin ihracat rekorları kırdığını belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; “Anadolu’nun bozkırının ortasında bir şehir, adeta mucizeler gerçekleştirmiştir. Bugün ithalatın 2 katı ihracat yapan bir şehiriz. Aynı zamanda Kayseri hiç ormanı olmadığı halde mobilya üretiminde Türkiye’nin en büyüğü olan ve denizi olmadığı halde yavru balık üretiminde ihracat rekoru kıran bir şehirdir. Böyle bir şehrin valisi olmaktan gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri insanına çevre bilincini aşılamanın önemini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; “Çevre ile ilgili yaptığımız birçok çalışma var sıfır atık dahil olmak üzere, Kayserimizin tüm insanlarını bu anlamda bilgilendirmek özellikle de gençlerimize de bu bilinci aşılamak suretiyle çevreci bir anlayış güdüyoruz” dedi.