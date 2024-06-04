CHP'li Çalıksoy'un 'vakıf tarikat' hazımsızlığı

Talas Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi ve 20 asıl, 1 ek olmak üzere 21 gündem maddesi karara bağlandı.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu’nun 7’nci maddesine göre; mülkiyeti özel bir vakfa ait olan Talas Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisindeki arsada yapımı planlanan sosyal tesis alanının imar planında değişiklik talep ediliyor.

Söz konusu maddenin Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda gündeme getirildiğini ancak meclis tarafından reddedildiğini söyleyen Talas Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, maddenin bu ayki meclis toplantısına reddedilmesine rağmen yeniden getirilmesi gerekçesiyle Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a tepki gösterdi.

CHP’li Çalıksoy’un tepkisine karşılık maddenin geçmiş toplantıda reddedilmediğini söyleyen Başkan Mustafa Yalçın, “Maddenin geri çekilmesinin sebebi, koruma amaçlı imar planı tamamlanmamasıdır. Koruma amaçlı imar planı şu anda tamamlandı ve maddeyi tekrardan gündeme getirdik. Koruma amaçlı imar planına göre de komisyon tarafından reddedildi” şeklinde konuştu.

Başkan Mustafa Yalçın’ın cevabına karşılık CHP’li Çalıksoy, “Meclisimiz de zaten 3 ay öncesinde dediğiniz yönetmeliğe göre reddetti. 3 ay önce aynı gerekçeyle reddedilen maddenin tekrardan aynı vakıf tarafından getirilmesini doğru bulmuyoruz. Kaldı ki ülkemiz bu tür vakıf yapılanmalarından, tarikatlardan, cemaatlerden birçok hadise yaşadı. Eğitim kurumlarının, yurtların devlet eliyle yürütülmesi kanaatindeyiz. 3 ay önceki redde rağmen bu vakfın bu maddeyi hangi cesaretle meclise getirdiğini merak ediyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Başkan Mustafa Yalçın ise maddenin koruma amaçlı imar planı dahilinde geri çekildiğini yineleyerek “Koruma amaçlı imar planımızın netleşinceye kadar maddenin reddine karar verildi. Konuyu farklı noktalara taşımayalım” dedi ve tartışma bir süre daha devam etti.

Başkan Mustafa Yalçın, konunun ayrıca özel konuşulması gerektiğini CHP Grup Başkanvekili Çalıksoy’a belirterek toplantıyı bitirdi.