CHP'li Gümüş'ten Bayramhacı Turizmi'ne 'Bozuk Yol' eleştirisi

CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Bayramhacı’nın turizme kazandırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Bahramhacı hakkında yaptığı konuşmada: “Şehrimizin yeni bir turizm lokasyonu olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda burada yapacağımız etkinliklerde bu bölgenin bir turizm potansiyelini gün yüzüne çıkarmış olarak, bir turizm merkezi olarak etkinlikler yapmak nasip olsun” şeklinde konuşmuştu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Bayramhacı’nın turizme kazandırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. CHP’li Gümüş, sürecin başarılı olabilmesi için ulaşım altyapısındaki sorunların çözülmesi gerektiğini belirterek: “Kocasinan Belediyesinin Bayramhacı’yı turizme kazandırma yönündeki çalışmalarını memnuniyette karşılıyor. İlçemizin doğal ve kültürel değerlerinden tanıtımını son derece kıymetli buluyorum. Ancak bu sürecin başarılı olabilmesi için ulaşım altyapısındaki sorunların ivedilikle çözülmesi gerekmektedir. Bozuk yollar, dar geçitler ve güvenlik riski taşıyan noktalar ziyaretçiler açısından ciddi bir engel oluşturmaktadır. Bayramhacı’yı turizme açma çalışmaları yalnızca tanıtımla sınırlı kalmamalı. Ulaşımı kolaylaştıracak ve güvenli hale getirecek kapsamlı bir yol yenileme çalışması acilen başlatılmalıdır. Bu süreçte ilgili birimlerle tam koordinasyon içinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır. Projenin altyapı eksiklikleri göz ardı edilmeden kalıcı ve etkili sonuçlar doğuracak şekilde hayata geçirilmesini temenni ediyor. Konunun takipçisi olacağımı kamuoyuna saygıyla duyuruyorum” ifadelerini kullandı.