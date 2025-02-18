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  • CHP'li Ünalmış, belediye çalışanlarının iş bırakma eylemini desteklediklerini açıkladı

CHP'li Ünalmış, belediye çalışanlarının iş bırakma eylemini desteklediklerini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve iş bırakacak olan işçilerin eylem kararlarını desteklediğini ifade etti.

CHP'li Ünalmış, belediye çalışanlarının iş bırakma eylemini desteklediklerini açıkladı

Ünalmış, "Asgari ücretliyi, emekliyi fitreye muhtaç eden, ancak kendi çevresine hizmet eden, halkın bütçesini halk için değil yandaş için harcayan zihniyetin yereldeki temsilcileri emekçilerin haklarını da adil şekilde vermeyip adaletsiz politikalarla emekçileri yıldırmışlardır"dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı personelleri gelir adaletsizliği iddiasıyla 18 Şubat'ta (bugün) iş bırakma kararı almıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış'tan geldi. CHP'li Ünalmış, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Kalkınma Dair Başkanlığı’nda çalışan emekçilerle başlayan, diğer daire başkanlıklarında çalışan emekçilerin toplam 2500 emekçinin desteklediği iş bırakma eylemini biz de destekliyoruz. Asgari ücretliyi, emekliyi fitreye muhtaç eden, ancak kendi çevresine hizmet eden, halkın bütçesini halk için değil yandaş için harcayan zihniyetin yereldeki temsilcileri emekçilerin haklarını da adil şekilde vermeyip adaletsiz politikalarla emekçileri yıldırmışlardır.
Halkın bütçesini halk için harcamayan, her fırsatta bürokratlarını, yandaşlarını zengin eden başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmak üzere AKP belediyeleri ve iktidarı; emekçileri, emeklileri ve halkın önemli bir çoğunu mağdur etmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait belediyelerde emekçilerin koşulları refah seviyesine uygun artırılmışken ve Halkçı belediyeciliğin önemini bir kez daha vurgularken; emekçilerin iş bırakma eylemini saygıyla karşılıyor, destekliyor, bir an evvel ve adil şekilde haklarına kavuşmaları için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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