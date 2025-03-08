  • Haberler
  • Gündem
  • CHP'nin Cumhurbaşkanı a. adayı İmamoğlu Kayseri'ye geldi

CHP'nin Cumhurbaşkanı a. adayı İmamoğlu Kayseri'ye geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kayseri'ye geldi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı a. adayı İmamoğlu Kayseri'ye geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ekrem İmamoğlu'nu Erkilet Havaalanında CHP Milletvekili Aşkın Genç ve CHP Kayseri İl Teşkilatından bir grup partili karşıladı.

Milletvekili Aşkın Genç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı A.Adayı Ekrem İmamoğlu'nu çoşkuyla karşıladıklarını vurgulayarak, Kayseri'de değişimin heyecanına dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu bu akşam saat:20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde CHP'lilere hitap edecek.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

KADES'e bir dokunuş, 3 dakikada müdahale
KADES’e bir dokunuş, 3 dakikada müdahale
Kayseri'de Narko-Asayiş Operasyonu: 94 Aranan Şahıs yakalandı
Kayseri'de Narko-Asayiş Operasyonu: 94 Aranan Şahıs yakalandı
Kayseri'de Sosyal Medya Paylaşımları Sonrası Araç Sürücülerine Cezalar Uygulandı
Kayseri'de Sosyal Medya Paylaşımları Sonrası Araç Sürücülerine Cezalar Uygulandı
Kayseri'de 14 yaşındaki çocuk, kurusıkı tabanca ile yakalandı
Kayseri'de 14 yaşındaki çocuk, kurusıkı tabanca ile yakalandı
Milletvekili Cıngı: 'Kayseri'nin geleceği için insan kaynağına yatırım yapmalıyız''
Milletvekili Cıngı: 'Kayseri'nin geleceği için insan kaynağına yatırım yapmalıyız'"
Kayseri'de Moğol tufanından kalan esinti: Hatıroğlu Cami
Kayseri'de Moğol tufanından kalan esinti: Hatıroğlu Cami
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!