CHP'nin Cumhurbaşkanı a. adayı İmamoğlu Kayseri'ye geldi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kayseri'ye geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ekrem İmamoğlu'nu Erkilet Havaalanında CHP Milletvekili Aşkın Genç ve CHP Kayseri İl Teşkilatından bir grup partili karşıladı.
Milletvekili Aşkın Genç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı A.Adayı Ekrem İmamoğlu'nu çoşkuyla karşıladıklarını vurgulayarak, Kayseri'de değişimin heyecanına dikkat çekti.
Ekrem İmamoğlu bu akşam saat:20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde CHP'lilere hitap edecek.