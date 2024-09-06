Cinayete, trafik kazası süsü vermekle suçlanan sanıkların cezası belli oldu

KAYSERİ(1HA) - Eyüp A.’nın trafik kazası süsü verilen olaydan sonra yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuksuz sanıklar A.T. ve M.T. beraat ederken tutuklu sanıklar da tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 13 Ekim’de saat 23.00 sıralarında Akdam Mahallesi, Erenler Caddesi’nde meydana geldi. Eyüp A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eyüp A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Maktulün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TRAFİK KAZASININ ARDINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DAVA AÇILMIŞTI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede B.E, K.S.Y, F.P., B.G., M.T. ve A.T. hakkında ‘tasarlayarak adam öldürme’ ve ‘yardım etme’ suçlarından dava açıldı. Eyüp A.’nın kaburga kemiği, vücudunda morluklar olduğu kaydedilirken ölüm sebebinin kalp krizi olduğu kaydedildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu maktul Eyüp A’nın kardeşleri, sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya katılanlardan H.H.A, “Kardeşimle ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır. Asıl konular gizleniyor. Devletin bir kurumu bu konuya alet edilmeye çalışılıyor. Gün gelecek hakikat ortaya çıkacak. Şikayetçiyim” dedi.

Savcı sanıklar hakkında mütalaası tekrarladı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklara ‘Kamu malına zarar verme’ suçundan 1 yıl 3 ay, ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘yaralanma sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçundan 9 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 17’şer yıl 1’er ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar A.T. ve M.T. beraat ederken tutuklu sanıklar da tahliye edildi.