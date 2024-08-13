Cinsel organı kesilen çocuğu sünnet eden sağlıkçı hakkında inceleme başlatıldı

Develi’de yaşayan Y.B. isimli baba, oğlu F.E.B.’yi (7) sünnet ettirmek için sağlık kabinine götürdü. İddiaya göre kabinde sağlık çalışanı olan H.Ç., Sağlık Bakanlığı’nın yasaklamasına rağmen sağlık kabininde çocuğu sünnet etti. Sünnet yapan şahsın bir gün sonra çıkarması gerektiği bandajı 3 gün sonra çıkardığı öğrenildi. Baba sağlıkçının ‘babana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim’ dediğini iddia etti. Oğlumu hastaneye götüren babanın çocuğun cinsel organının kangren olduğunu öğrendiği belirtildi. Ameliyata alınan çocuğun cinsel organı kesildi. F.E.B. isimli çocuğun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ HEYETİ DEVELİ’YE GİTTİ

Baba sağlık çalışanı H.Ç. hakkında şikâyette bulundu. Sağlık Bakanlığı, 2015 yılında yayınladığı genelgede sağlık kabininde sünnet işlemini yasaklamıştı. Sağlık memuru H.Ç.’nin ise daha öncede yaptığı sünnetlerden iki kez şikâyet aldığı ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir heyet, olayı incelemek üzere Develi’ye gitti.