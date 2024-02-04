Çok katlı Kartal Kavşağı Projesi Kayseri'ye yakışacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin en önemli ulaşım koridorları üzerinde yer alan Kartal Kavşağı’nda katlı kavşak planlaması ile transit trafik akışının sağlanarak trafik sorunlarının çözüme kavuşturulmasının amaçlanacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni hizmet döneminde yapacakları birbirinden özel ve önemli projelerden bazı örnekleri kamuoyu ile paylaşmıştı.

Bu projelerden en önemlisi olan Kartal Kavşağı Projesi’nin hazır olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kartal bölgesindeki kavşakların şehrin en önemli ulaşım koridorları üzerinde yer aldığını hatırlattı.

Büyükkılıç, günde 85 bin aracın geçtiği, pik saatlerde saatte zaman zaman 8 bin 500 aracın geçiş yaptığı Kartal Kavşağı’nda yeni projenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Büyükkılıç, projenin kente yakışacağını ve o bölgede trafik sorununa köklü çözüm olacağına vurgu yaparak, “İnşallah önümüzdeki dönemde projesi hazır. Buradan Mehmet Özhaseki bakanımıza da bir teşekkür edelim, Dünya Bankası’ndan uygun şartlarda kaynağı da hazır. İnşallah şehrimize sevdalı bakanımızın, en büyük desteklerini esirgemediğini ve gerekli katkılarını sağladığını paylaşmış olalım. Sağ olsun, var olsun diyoruz. Bu projemiz şehrimize yakışacak şekliyle, bu işi bilen yüklenici firmaları ihaleye davet ederek inşallah kısa sürede yapılmasını da sağlayacağız” diye konuştu.

Kartal Kavşağı ile birlikte 4 kavşağı hayata geçirmiş olacaklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Kartal Kavşağı’mızla birlikte üniversitemizin önündeki kavşakla devam ediyoruz. Tacettin Bulvarı kısmına gelen kavşak ve aynı zamanda Hisarcık tarafından inen kavşak şeklinde toplam 4 kavşak hayata geçmiş olacak” dedi.

Büyükkılıç, Kartal bölgesindeki kavşakların planlanması kapsamında kavşaklarda altgeçit, hemzemin ve üstgeçit olacak şekilde 3 katlı kavşak planlaması ile transit trafik akışının sağlanarak trafik sorunlarının çözüme kavuşturulmasının amaçlanacağını sözlerine ekledi.