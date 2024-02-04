Araç, temizlik işçisine çarptı

 Kayseri'de bir araç sürücüsü temizlik personeline çarptı. Yaralı personel hastaneye kaldırıldı.

Araç, temizlik işçisine çarptı
Kayseri GündemEditör

Kaza, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü temizlik personeline çarptı. Aracın ön kısmında hasar meydana gelirken temizlik personeli de yaralandı.
Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek yaralı personeli hastaneye kaldırdı. Polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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