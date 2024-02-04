Araç, temizlik işçisine çarptı
Kayseri'de bir araç sürücüsü temizlik personeline çarptı. Yaralı personel hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü temizlik personeline çarptı. Aracın ön kısmında hasar meydana gelirken temizlik personeli de yaralandı.
Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek yaralı personeli hastaneye kaldırdı. Polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Merkezi