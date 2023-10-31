Çopuroğlu, bireysel silahlanmanın önlenmesi için meclise önerge verecek

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, son günlerde meydana gelen ateşli silah ile cinayet ve yaralamalara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ’Bireysel Silahlanma da şartların ağırlaştırılması ’ için önerge vermeye hazırlanıyor. Çopuroğlu, bireysel silahlanmanın kontrolsüz yükselişinin toplumsal huzuru bozduğunu söyledi.

Türkiye’de hızla artan bireysel silahlanma ve bilinçsizce silah kullanma sonucu yaşanan acılara dikkat çeken AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; daha çok spor ve av amaçlı erişilen yivsiz ateşli silahların yol açtığı şiddet, cinayet, intihar gibi olayların toplum huzurunu olumsuz etkilediğini kaydetti. Bireysel silahlanmaya karşı mücadele de, silahlanma şartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği savunan Çopuroğlu; "Spor ve avcılık yapmak için kolayca alınan yivsiz ateşli silahlar amacının dışında kullanıldığında ortaya toplumsal kargaşa çıkarıyor. Bireysel silahlar halk sağlığını tehdit edebiliyor. Ölüm, yaralanma ve sakatlanma gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Türkiye’de her yıl ortalama 4 bin 500 kişi bireysel silahlarla ölüyor. Ülkemizde gün geçtikçe artan ve hemen her gün medyada sıkça yer alan şiddet vakaları, gittikçe toplumsal bir boyut almakta ve ciddi bir sosyal problem olarak karşımıza çakıyor. Özellikle av ve spor amaçlı alınan yivsiz ateşli silahların erişilmesinin zorlaştırılması için TBMM’ye soru önergesi vereceğiz. Amacımız; Bireylerde ve özellikle gençlerde; Tartışan ve tartışılan, etkileşimsel, görüş bildiren, yapıcı olma bağlamlarında ’sorumlu vatandaş’ olma bilincinin geliştirilmesidir" dedi.

Silahlanma çılgınlığının ulaştığı dehşet verici boyutların günlük yaşamda sıkça karşımıza çıktığı alanlardan birisinin de aile içi şiddet olduğunu belirten Çopuroğlu; "TBMM’ye vereceğimiz bireysel silahlanmanın, şartlarının ağırlaştırılmasıyla ailelerde korunmuş olacak. Çünkü, bir evde ateşli silah varsa ölüm riski 12 kat artar. Araştırmalar ailelerdeki eş öldürmelerinin yüzde 35’inin ateşli silahla gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Ayrıca intihar vakalarının da kolay yol olarak tercih edilen ateşli silahlara erişimin yeniden gözden geçirilmesi toplumsal huzurun sağlanması açısından önemlidir" şeklinde konuştu.