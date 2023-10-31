Çopuroğlu, bireysel silahlanmanın önlenmesi için meclise önerge verecek

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, son günlerde meydana gelen ateşli silah ile cinayet ve yaralamalara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 'Bireysel Silahlanma da şartların ağırlaştırılması ' için önerge vermeye hazırlanıyor. Çopuroğlu, bireysel silahlanmanın kontrolsüz yükselişinin toplumsal huzuru bozduğunu söyledi.

PAYLAŞ
  • 31.10.2023 12:21
  • Güncelleme: 31.10.2023 15:03
Çopuroğlu, bireysel silahlanmanın önlenmesi için meclise önerge verecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, son günlerde meydana gelen ateşli silah ile cinayet ve yaralamalara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ’Bireysel Silahlanma da şartların ağırlaştırılması ’ için önerge vermeye hazırlanıyor. Çopuroğlu, bireysel silahlanmanın kontrolsüz yükselişinin toplumsal huzuru bozduğunu söyledi.

Türkiye’de hızla artan bireysel silahlanma ve bilinçsizce silah kullanma sonucu yaşanan acılara dikkat çeken AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; daha çok spor ve av amaçlı erişilen yivsiz ateşli silahların yol açtığı şiddet, cinayet, intihar gibi olayların toplum huzurunu olumsuz etkilediğini kaydetti. Bireysel silahlanmaya karşı mücadele de, silahlanma şartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği savunan Çopuroğlu; "Spor ve avcılık yapmak için kolayca alınan yivsiz ateşli silahlar amacının dışında kullanıldığında ortaya toplumsal kargaşa çıkarıyor. Bireysel silahlar halk sağlığını tehdit edebiliyor. Ölüm, yaralanma ve sakatlanma gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Türkiye’de her yıl ortalama 4 bin 500 kişi bireysel silahlarla ölüyor. Ülkemizde gün geçtikçe artan ve hemen her gün medyada sıkça yer alan şiddet vakaları, gittikçe toplumsal bir boyut almakta ve ciddi bir sosyal problem olarak karşımıza çakıyor. Özellikle av ve spor amaçlı alınan yivsiz ateşli silahların erişilmesinin zorlaştırılması için TBMM’ye soru önergesi vereceğiz. Amacımız; Bireylerde ve özellikle gençlerde; Tartışan ve tartışılan, etkileşimsel, görüş bildiren, yapıcı olma bağlamlarında ’sorumlu vatandaş’ olma bilincinin geliştirilmesidir" dedi.

Silahlanma çılgınlığının ulaştığı dehşet verici boyutların günlük yaşamda sıkça karşımıza çıktığı alanlardan birisinin de aile içi şiddet olduğunu belirten Çopuroğlu; "TBMM’ye vereceğimiz bireysel silahlanmanın, şartlarının ağırlaştırılmasıyla ailelerde korunmuş olacak. Çünkü, bir evde ateşli silah varsa ölüm riski 12 kat artar. Araştırmalar ailelerdeki eş öldürmelerinin yüzde 35’inin ateşli silahla gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Ayrıca intihar vakalarının da kolay yol olarak tercih edilen ateşli silahlara erişimin yeniden gözden geçirilmesi toplumsal huzurun sağlanması açısından önemlidir" şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eylül Ayında Kayseri'den 301 Milyon Dolarlık İhracat

Eylül Ayında Kayseri'den 301 Milyon Dolarlık İhracat

Başkan Yalçın'dan Eylül Ayı İhracat rakamları Değerlendirmesi

Başkan Yalçın'dan Eylül Ayı İhracat rakamları Değerlendirmesi

OSB Başkanı Yalçın: 'Firmalarımız tüm engellere rağmen güçlü adımlar atmaya devam etmiştir'

OSB Başkanı Yalçın: 'Firmalarımız tüm engellere rağmen güçlü adımlar atmaya devam etmiştir'

Prof. Dr. Can Küçük: 'Her 8 kadından biri meme kanseri oluyor'

Prof. Dr. Can Küçük: 'Her 8 kadından biri meme kanseri oluyor'

İSO İkinci 500 Listesinde 15 Kayseri Firması Yer Aldı

İSO İkinci 500 Listesinde 15 Kayseri Firması Yer Aldı

Sigaranın yol açtığı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisi

Sigaranın yol açtığı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisi

Çok Okunanlar
1
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

4
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

5
'Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor'

‘Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor’

6
İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin, İsrail'i haritadan sildi

Çin, İsrail'i haritadan sildi

Minik ellerini 'Filistin' için semaya açtılar

Minik ellerini 'Filistin' için semaya açtılar

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir tasarrufta hassas, yatırımda öncü belediye'

Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir tasarrufta hassas, yatırımda öncü belediye'

Hamas Türkiye Siyasi Şube Başkanı Nassar'dan Önemli Açıklamalar

Hamas Türkiye Siyasi Şube Başkanı Nassar'dan Önemli Açıklamalar

'İhracatımız ,16 azaldı'

'İhracatımız ,16 azaldı'

Çopuroğlu, bireysel silahlanmanın önlenmesi için meclise önerge verecek

Çopuroğlu, bireysel silahlanmanın önlenmesi için meclise önerge verecek

Hacı Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak

Hacı Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak