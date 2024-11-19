Çopuroğlu konser harcamalarına tepki gösterdi: 'Bari pazarlık etseydiniz'

Milletvekili Çopuroğlu, "Hep muhalefet soracak değil şimdi ben de soruyorum. Bu kadar büyük harcama vicdanınızı sızlatmıyor mu? Konserleri illaki yapacaktınız, pazarlık etseydiniz, 'biraz ikram et' deseydiniz" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM'de yaptığı gündem dışı konuşmada, "Kayseri, ikramı sever ama israfı sevmez. İsraf demişken; bazı belediyelerin, milyonlarca lirayı sanatçılara ve teknik ekibe verdiklerini duyuyor ve görüyoruz. Hep muhalefet soracak değil şimdi ben de soruyorum. Bu kadar büyük harcama vicdanınızı sızlatmıyor mu? Konserleri illaki yapacaksınız, pazarlık etseydiniz, 'biraz ikram et' deseydiniz. 'Vatandaşa hizmet olarak götürebileceğiniz o kadar iş varken neden bunlarla gündeme geliyorsunuz?' sorusunu sahada ben duyuyorum, sizlere de ulaşıyordur sanırım. 5 yıl çabuk gelip geçer, israf etmeyin, eser bırakmaya gayret edin. Şimdi hizmet üretmek için 'kaynağımız yok' da diyemezsiniz. Olur da 'kaynak yok' derseniz, vatandaş ne kadar inanır bilmem. Yaparsınız, yapmazsınız sizin bileceğiniz bir şey ama pazarlık konusunu ihmal etmeyin bence. Seçimde söz verdiklerinizi yapmak için kaynak oluşturursunuz. Size bir tek sorum var; 6 yıldır yönettiğimiz belediyeler var, önünde hatıra fotoğrafı çektirebileceğiniz kaç eseriniz var?" diye konuştu.