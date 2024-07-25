Sivas’ta Kızılırmak’a düşen otomobili görenler telefona sarıldı. Aracın tatbikat gereği AFAD tarafından suya indirildiği anlaşıldı, tatbikat ise gerçeği aratmadı.

Sivas’ta Kızılırmak içerisinde ters dönen bir araç olduğunu görenler telefona sarılarak 112’ye ihbarda bulundu. Kısa süre sonra çok sayıda ihbara neden olan aracın tatbikat gereği suya indirildiği anlaşıldı.

Sivas İl Afet ve Acil Durum eğitim çalışmaları çerçevesinde su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat gereği ırmağın içerisine ters dönmüş bir otomobil yerleştirildi. İhbarı alan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Araçta yapılan ilk aramada yaralıya rastlanması. Bunun üzerine ekipler ırmak boyunda hem havadan dronla hem de suyun içerisinde arama çalışması başlattı. Kiplerin performansıyla tatbikat gerçeği aratmadı. Tatbikatta polis, sağlık ve gönüllü ekiplerde görev aldı.

Görenler gerçek sandı

Sivas AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, tatbikat gereği ırmağa batırılan aracı gören çok sayıda kişinin 112 acil çağrı merkezi hattını aradıklarını belirterek, “Burada su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Daha öncede depremde arama kurtarma tatbikatları yaptık. Bu tatbikatlarımızı yaparken bizim ekiplerimiz, gönüllü ekipler ve tamamlayıcı ekiplerde tatbikatlara katılıyorlar. Bu tatbikat yıl içerisinde ki 7. Tatbikatımız. Bu tatbikatta araçlarıyla Kızılırmak’a düşüp akıntıya kapılan biri kadın iki kişinin arama çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Yoldan geçerken aracı gören vatandaşlarımızdan 112’ye ihbarlar geldi. Tam sayısını bilmiyoruz ama yoğun bir ihbar geldiğini biliyoruz. Önceden kurumlarımızı bilgilendirmiştik. Olay bize aksettirilmeden vatandaşlarımız bilgilendirildi" dedi.