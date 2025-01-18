Uyuşturucu madde suçundan aranan 2 firari yakalandı
Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.F. (30) ve Ş.A.Y. (28) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F. (30) ve hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A.Y. (28) ) yakalanarak cezaevine teslim edildi.