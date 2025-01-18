Uyuşturucu madde suçundan aranan 2 firari yakalandı

Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.F. (30) ve Ş.A.Y. (28) yakalandı.

Uyuşturucu madde suçundan aranan 2 firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F. (30) ve hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A.Y. (28) ) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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