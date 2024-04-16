Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın cevabı karşısında kınanması gereken Netenyahu'dur

Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, bardağı taşıran son damlanın İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğini vurmak oluğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alması bardağı taşıran son damla oldu. İsrail'in saldırgan tutumuna ses çıkartmayanlar İran'ın cevabı karşısında hemen kınama yarışına girdiler. Burada öncelikle kınınması telin edilmesi gereken Netanyahu'nun ta kendisidir. 34 binden fazla masumu k atleden, haber yapma dışında gayesi olmayan basın mensupları öldüren, okul, kilise, cami, mülteci kamplarını, yardım malzemesi almak için sıra bekleyen insanları bombalayan, tüm dünyanın gözü önünde soykırım uygulayan, her türlü şımarıklığı sergileyen Netanyahu'dan başkası değildir.

Siyasi ömrünü uzatmak adına hem kendi vatandaşları hem de bölge halkının canını tehlikeye atmaktadır. 13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş rejimidir.

Türkiye olarak son 2 gündür Gazze'deki katliamların geri plana itilmemesi için temaslarımızı daha da artırdık. Dışişleri Bakanımız Amerika, İran, İngiliz, Ürdünlü muhatapları ve BM Genel Sekreteri ile görüştük. Biz de dün Katar Emiri ile görüşmemiz oldu. Telefon diplomasimize bir hafta boyunca devam edeceğiz. Gerilimde sürekli el yükselterek hiçbir yere varılmaz.

Tüm aktörleri artık saldırılara son vermeye, sorumluluk içinde hareket etmeye davet ediyoruz Gazze'de zulüm ve soykırım durmadıkça yeni gerilimlere açıktır. İslam alemi ve Arap ligi başta olmak üzere sorumluluk sahibi herkes artık seslerini daha fazla yükseltmelidir.'