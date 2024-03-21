Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek'

Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bunu da yalan yanlış rakamlarla kimseyi kandırarak değil, çalışarak, üreterek, pastayı daha da büyüterek yapacağız. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkartacağız” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Kayseri’yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon ile ilgili, "Türkiye’yi Cumhuriyet tarihinin en güçlü, siyasi, ekonomik, askeri, sosyal seviyesine çıkardık. Bir yandan asırlık ihmallerle biriken alt yapı eksikliklerimizi tamamladık. Diğer yandan da milletimizi özgürlük ve hak özlemleriyle buluşturduk. Türkiye’yi 21 yılda 3 kat büyütmeyi başardık. Şimdi amacımız önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kat daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkarmaktır. En büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bunu da yalan yanlış rakamlarla kimseyi kandırarak değil, çalışarak, üreterek, pastayı daha da büyüterek yapacağız. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkartacağız” diye konuştu.

Emeklilere de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017’de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yıl ki promosyon ödenmesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankalarında bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler şeklinde konuştu.