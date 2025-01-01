Galata Köprüsü'nde Filistin İçin Tarihi Eylem

Yüz Binlerce Kişi Filistin İçin Yürüdü

Bu anlamlı yürüyüşe katılan yüz binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail zulmünü lanetleyerek dünyaya Filistin'e destek mesajı gönderdi. İstanbul'un dört bir yanından gelen katılımcılar, Galata Köprüsü'nde toplandı ve birlik beraberlik içinde seslerini duyurdu.

"Kimse Sanmasın Ki Türkiye Uyuyor"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Galata Köprüsü'nde yaptığı konuşmada, Filistinli kardeşlerine selamlarını ileterek, "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor... Biz ayaktayız, biz sabah kadar taze, sabah kadar heyecanlıyız," dedi. 413 gündür devam eden İsrail zulmüne dikkat çeken Erdoğan, hastanelerin yıkıldığını, okulların bombalandığını ve evlere saldırıldığını ifade etti.

"Gazze'de İnsanlık Ölüyor, Vicdanlık Ölüyor"

Bilal Erdoğan, Gazze'de yaşanan soykırıma dünyanın birçok ülkesinin sessiz kaldığını belirterek, "Gazze'de insanlık ölüyor, vicdanlık ölüyor. Batı'nın maskesi Gazze'de düşüyor," dedi. Ayrıca, Gazze'nin kuşatmadan kurtulacağına ve Mescid-i Aksa'nın özgürleşeceğine olan inancını dile getirdi.

Mazlumların Yanında Olacağız

Erdoğan, "Biz buradayız. Sizleri unutmadık, unutmayacağız. Acılarınız bizim acılarımız. Zaferiniz bizim zaferimiz," diyerek Filistinlilere desteklerini iletti. Hamas'ın sabrı, Suriyeli mücahitlerin ise umudu öğrettiğini vurgulayan Erdoğan, mazlumların yanında olma gayretlerini sürdüreceklerini belirtti.

Galata Köprüsü'nde Dayanışma

Bu büyük eylem, İstanbul'da ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Katılımcılar, Filistin'deki zulme karşı dayanışma mesajları vererek, adalet ve insan hakları için seslerini yükseltti. Galata Köprüsü'nde gerçekleşen bu tarihi eylem, Filistin davasına olan desteği bir kez daha gözler önüne serdi.