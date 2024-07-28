Cumhuriyet Üniverstesi'ne Kayserili Rektör adayı

1969 yılında Kayseri’de doğan Prof. Dr. Tuncay Dilci, Kayseri Lisesi'nden mezun olup davranış bilimleri alanında uzmanlaşmıştır.

Türkiye’de dijital bağımlılık üzerinde çalışan ve AR-GE faaliyetleri yürüten tek kişi olarak tanınan Prof. Dr. Dilci, alanında 20’nin üzerinde kitap çalışması ve ulusal ve uluslararası konferansları ile geniş kitlelerce tanınmaktadır. Halkı ve ihtiyaçlarını yakından tanıyan ünlü profesör, bu alandaki çalışmalarıyla büyük takdir toplamaktadır.

**Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Adayı** olan Prof. Dr. Tuncay Dilci, üniversiteyi küresel düzeyde tanınan bir kurum haline getirmek için aşağıdaki vizyoner projeleri geliştirmiştir:

- **Geleceğin Meslekleri**

- **Çizgi Film Üretim Merkezleri**

- **Sağlıklı Yaşlanma Şehirleri**

- **Hasta Dostu Üniversite**

- **Bağımlılık Bilimleri Enstitüsü**

Ayrıca, ulusal anlamda stratejik öneme sahip **DAMAS, DİJİTANALiZ ve e-KA** adlı 3 patentli ürünü ile dijital bağımlılık ve dijital dönüşüm alanlarında çığır açmış olan Prof. Dr. Tuncay Dilci, üniversiteyi dünyaya açacak ve Sivas özelinden tüm üniversitelere örnek olacak vizyoner bir üniversite yönetim modeli ile rektörlüğe hazır olduğunu ifade ederken, güçlü yönetsel kişiliği ve ileri görüşlü projeleri ile akademik ve sosyal alanlarda büyük atılımlar yapmayı hedeflemektedir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni geleceğe taşımak ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmak için yola çıkan Prof. Dr. Tuncay Dilci’ye başarılar diliyoruz.