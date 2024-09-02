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Develi'de doğaseverler mesire alanlarını pırıl pırıl yaptı

Kayseri'nin Develi ilçesinde doğaseverler kendi imkanlarıyla mesire alanlarındaki çöpleri topladı.

Develi'de doğaseverler mesire alanlarını pırıl pırıl yaptı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde doğaseverler kendi imkanlarıyla mesire alanlarındaki çöpleri topladı.

Doğaseverler, ilçeye bağlı Şıhlı Mahallesi’nde bulunan mesire alanlarını kendi imkanlarıyla temizledi. Çevrede bulunan çöpleri tek tek toplayan doğaseverler mesire alanlarını adeta ilk gün ki haline getirdi. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapan mahalle sakinlerinden Uğur Yılmaz; “Mahallemizin bütün mesire alanlarının çöplerini topladık. Çöp atmayan herkese teşekkürler” dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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