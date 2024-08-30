Develi ilçesinde sunulan sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; beraberindeki İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve ilgili birim sorumlularıyla Develi’de sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Müdürlük ekipleri saha ziyaretleri yaparak değerlendirme raporunu hazırlarken, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan da İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi’ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretleri sırasında hizmet alanlarını dolaşarak görevi başındaki sağlık personelini istek ve önerilerini dinleyen Erşan, tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerini iletti. Gün boyu süren saha ziyaretlerinin ardından hazırlanan değerlendirme raporu, İl Sağlık Müdürü Erşan başkanlığında düzenlenen toplantıda sunum eşliğinde incelenerek ilçenin ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantının sonunda ilçede sunulan sağlık hizmetleri hakkında genel bir değerlendirme yapan İl Sağlık Müdürü Erşan; "Müdürlük olarak ilimizde sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü işleyişi yakından takip ediyoruz. Bu bağlamda değerlendirmeler için bugün de Develi ilçemizdeydik. İlçemizdeki tüm sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirerek daha kaliteli ve etkin sunmak adına neler yapabileceğimizi istişare ettik. Develi Başhekimimiz Op. Dr. Fatih Demir başta olmak üzere hastane yönetimine ve değerli sağlık çalışanlarımıza gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.