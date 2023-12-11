Doğalgaz Neden Dibini Aydınlatmıyor?

MERKEZ İLÇELERİN KIRSAL MAHALLELERİNDE DOĞALGAZ NEDEN YOK? Yaklaşık 100 km mesafede bulunan Akkışla, Sarıoğlan, Özvatan, Felahiye gibi ilçeler doğalgaza kavuşmuş ve Pınarbaşı ve Sarız doğalgazına start verilmişken, Kocasinan, Melikgazi ve Talas gibi Merkez ilçelerin kırsal mahallelerin neredeyse tamamında neden doğalgaz yok?

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  • 11.12.2023 11:06
  • Güncelleme: 11.12.2023 11:14
Doğalgaz Neden Dibini Aydınlatmıyor?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla beraber Kayseri'nin uzak ilçeleri bile doğalgaza kavuşmuş iken, Kayseri Merkeze 20-30 kilometre mesafede bulunan kırsal mahallelere neden doğalgaz gelmediği ile ilgili soru bu mahallelerde oturan halkın kafasını kurcalamaya devam ediyor.

Hatta doğalgaz hattı bu kırsal mahallelerin çok yakınından geçmesine rağmen, bu yakın köylerden dönüşen mahallelere verilmeyip uzak ilçelere öncelik verilerek doğalgaz hattının uzak ilçelere gitmesine bir anlam verilemiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felehiye'ye doğalgaz verilirken yaptığı konuşmada,  tüm ilçe belediye başkanları ile birlikte dayanışma içerisinde çalıştıklarını ifade ederek; “Felahiye’mizin, Özvatan’ımızın güzel insanlarına hizmet etmek bizler için ibadettir. Biz olaya böyle bakıyoruz. Belediye başkanlarımızın 16’sı ile beraber el ele vermek suretiyle, dayanışma içerisinde şehrimizi hem merkezde hem de taşrada daha iyi noktaya taşımak için çırpınıyoruz” diye konuştu.

Nüfus ve oy potansiyelinin en yüksek olduğu merkez ilçelerin kırsal mahalleleri de doğalgaz niğmetinden bir an önce yararlanmak istiyor.

 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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